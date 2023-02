Die dreiwöchige Gruppenausstellung „ARTinfect IV“ ging nun in der Schreinerei der Kammgarn zu Ende. Kurator Carl Kenz zieht ein Resümee.

Die Ausstellung überhaupt auf die Beine zu stellen, sei „stressig und zeitintensiv“ gewesen, sagt der Graffiti-Veterane aus Kaiserslautern, habe sich aber gelohnt. „Ohne mein Team wäre es kritisch geworden! You know who you are!“ Das Feedback sei „überwältigend“, bilanziert er. „Ich bin also sehr zufrieden mit der Ausstellung, obwohl ich eigentlich nie zufrieden bin, wenn das Sinn ergibt?!“

Zur Vernissage Anfang Februar seien direkt um 19 Uhr bereits so viele Besucher gekommen, dass die Schreinerei „komplett gefüllt“ war. Die Besucheranzahl von fast 900 Gästen während der gesamten Ausstellungszeit, freute das Team um Kenz besonders. „Es waren auch einige Schulklassen vor Ort, um sich die Werke der Open Air-Galerie und der Ausstellung anzusehen.“ Einige private Führungen gab es ebenso. Und einige Exponate seien auch verkauft worden. „Es zeigt deutlich, wie unglaublich hoch das Interesse der Bevölkerung an der urbanen zeitgenössischen Kunstform ist“, folgert Kenz.

„Eine gute Zeit“ mit urbaner Kunst

Ein Interesse, das seiner Meinung nach der Bevölkerung jedoch „nicht selten von diversen Individuen in Machtpositionen aberkannt“ werde. „Dies führt dazu, dass es solche Events in dieser Stadt bedauerlicherweise immer sehr schwer haben werden.“ Er kritisierte, dass Stadt und Kulturamt die freie Kunst und Kultur zu wenig fördern. Mit seiner Ausstellung wolle er die Fahne für die urbane Kunst hochhalten. „Das Ziel war und ist immer, der breiten Masse diese Kunstform näherzubringen und zusammen eine gute Zeit zu haben. Ich denke, das ist uns gelungen. Jung und Alt aus allen sozialen Schichten und Metiers besuchten die Ausstellung, ließen sich inspirieren und die Kunst mit ihrem speziellen Vibe auf sich wirken. Alle hatten zusammen eine gute Zeit. Was will man mehr? Und welche Kunstform schafft das schon?“

Eine neue Ausstellung dieser Art sei „eventuell und vielleicht schon in Arbeit. Vielleicht aber auch nicht“, lässt der Kurator Raum für Spekulationen. „Vorstellen kann ich es mit auf jeden Fall.“ Und dann auch gerne wieder in Zusammenarbeit mit den diesjährigen Kooperationspartnern – vom Verein Sukura bis zum Kulturzentrum Kammgarn. Kenz schließt mit einem großen Dank „an alle helfenden Hände“.