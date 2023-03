Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge legte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem 54-jährigen Handelsvertreter vor dem Kaiserslauterer Schöffengericht I zur Last. Doch der Angeklagte stritt energisch ab.

Bei einer Hausdurchsuchung am 14. August 2020 in einer vom Angeklagten angemieteten Werkstatt im Stadtgebiet von Kaiserslautern konnte die Kriminalpolizei insgesamt 29 Marihuanapflanzen und zwölf