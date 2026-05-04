Unter dem Motto „Campus meets City“ hat sich die RPTU mit verschiedenen Fachbereichen der Öffentlichkeit präsentiert. Es gab viel zu entdecken.

Bei frühsommerlichem Wetter hat die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern ihre Türen geöffnet. Da war der Besuch des Fachbereichsgartens der Biologie angenehm. Für den Tag „Campus meets City“ hatte Professorin Stefanie Müller-Schüssele mit ihrem Team etliche Stationen und Infotafeln aufgebaut. Beim Rundgang konnte man beispielsweise etwas darüber lernen, wie man Gärten naturnah gestaltet und warum Biodiversität so wichtig ist. „Ökosysteme schaffen unsere Umwelt und das Mikroklima, sind zudem für die Artenvielfalt essenziell. Man kann das im eigenen Garten mit kleinen Maßnahmen unterstützen“, erklärte Müller-Schüssele.

Wie sich ein Mikroklima ändern kann, das konnten die Besucher selbst erleben, wenn sie die Sandsteinschlucht betraten – es wurde sofort deutlich kühler. Zudem gab es einen Kindermaltisch von einer Frau, die Mensch und Umwelt studiert und sich damit beschäftigt, wie Kinder Natur wahrnehmen. Das Gärtnerteam gab Informationen über Nützlinge, mit deren Hilfe man den häuslichen Garten mit biologischen Mitteln vor Schädlingen schützen kann. Das veranschaulichten die Teammitglieder anhand lebender Beispiele. An einem Forschungsgerät ließ sich in Echtzeit verfolgen, wie Bäume Kohlendioxid aufnehmen und in der Photosynthese in Zucker umwandeln.

Uni-Bus fährt autonom

In Gebäude 48 öffnete die RPTU die Türen ihres Robotik-Labors. Dort wird unter anderem zum Thema autonomes Fahren geforscht. Die Informatiker präsentierten während einer Führung den fahrerlosen Shuttlebus der Uni, der bereits im Einsatz ist und Studenten über den Campus fährt. Auch ein serienmäßiger John-Deere-Traktor wurde so umgerüstet, dass er sich autark fortbewegen und selbstständig auf seine Umgebung reagieren kann.

Beim autonomen Fahren liegt der Fokus vor allem auf Einsätzen abseits der Straße – etwa auf Feldern oder im Wald, generell in unstrukturierten Umgebungen und dort, wo viele Menschen um die Maschine herum sind. „Wir erforschen das autonome Fahren im sozialen Umfeld. Dabei ist nonverbale Kommunikation, etwa durch Handzeichen, sehr wichtig“, erklärte Jakub Pawlak, der einen Master in Computer Science hat. Er zeigte zudem die Simulationsumgebungen, mit deren Hilfe die Realität möglichst detailgetreu dargestellt werden kann. So können die Wissenschaftler vom Büro aus forschen.

Androiden sollen natürlich wirken

Auf großes Interesse stießen die humanoiden Roboter. Diese hochkomplexen Androiden sollen zeigen, was im Bereich Mimik und Gestik möglich ist. „Das Ziel ist ein natürliches Gespräch, das Verstehen des Gegenübers. Wir versuchen das möglichst angenehm für die Menschen zu gestalten“, erläuterte Pawlak und betonte: „Wir präsentieren uns gerne und zeigen, was hier passiert.“

Im Nachbargebäude stellte das Team um Maria Klatte das „Lautarium“ vor. Das ist ein Förderprogramm auf dem Computer für Grundschulkinder, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Bereits vor einigen Jahren an der RPTU entwickelt, wurde „Lautarium“ in Studien auf seine Wirksamkeit geprüft und erscheint in diesem Jahr in einer aktualisierten, webbasierten Version neu. Das nehmen Klatte und ihre Kollegen zum Anlass, es Grundschullehrern, Mitarbeitern von Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie betroffenen Eltern zu präsentieren. „Es gibt viele Studien über die Ursachen von Lese- und Rechtschreibschwächen und wie man betroffene Kinder effizient fördern kann“, erklärte Klatte. Die Kinder sollten fünfmal pro Woche für je 20 bis 30 Minuten mit dem Programm üben. „Dabei gibt es einen festen Ablauf, die Aufgaben steigern sich von einfach bis komplex“, führte sie aus.

Kicker-Turnier übers Semester

Auch der Uni-Sport öffnete seine Tore. Im Zentrum stand der Start der Uni-Liga – ein jährlich ausgetragener, dreimonatiger Fußballwettbewerb, für den sich Studenten anmelden können. Diese messen sich dann in Sechserteams jeden Donnerstag bis Ende Juli auf dem Kleinfeld in je zwei 15-minütigen Halbzeiten, ehe der Sieger in einem großen Finale ermittelt wird.

„Dieses Jahr haben wir ein großes Event daraus gemacht, jeder Bereich vom Uni-Sport ist hier heute vertreten“, sagte Felix Jacob, Turnierleiter der Uni-Liga, der den Tag als eine Art „Sommeropening“ beschrieb. Denn jetzt beginnt die Zeit, in der auf dem Sportgelände regelmäßig Events und Wettkämpfe stattfinden, etwa an dem großen Kletterturm oder auf den Beachvolleyball-Plätzen. Zudem tummelten sich viele Familien auf dem im vergangenen Jahr neu eröffneten, großen Kinderspielplatz und genossen das herrliche Wetter. Inmitten des Campus befindet sich das sogenannte „Base Camp“, eine „Wohlfühloase für die Studenten“, wie Pauline Weiß erzählte.