Stornierungen im Zusammenhang der Flutkatastrophe nimmt Friedrich Hofschuster vom Campingplatz Gelterswoog nicht entgegen. Vielmehr sind es die Wetterkapriolen und die Pandemie, die ihm zu schaffen machen.

In der Vor-Corona-Zeit seien 95 Prozent der Gäste, die gebucht hatten, auch angereist, berichtet der Betreiber. Nun komme es zunehmend häufig vor, dass Buchungen nicht zurückgenommen werden und die Camper nicht kommen. Er empfehle stets, sich vorab kurz über die aktuelle Situation bezüglich Wetter und Corona-Verordnung zu informieren. In den Jahren 2020 und 2021 habe Hofschuster erhebliche Umsatzeinbußen auf dem Platz und in der Gastronomie verzeichnet. Der Platz verfügt über 20 Plätze für Dauercamper, zehn für Kurzcamper und fünf Zeltplätze.