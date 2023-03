Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit November 2020 ist der Campingplatz am Gelterswoog bis heute geschlossen. Mit seinen 20 Dauerstandplätzen und zehn Kurzcamperplätzen fällt der Campingbetrieb in die Kategorie Hotels und Pensionen. Und für die steht die Corona-Ampel auf Rot. Dabei wären Camper auf dem Gelände am Gelterswoog täglich an der frischen Luft, findet Pächter Friedrich Hofschuster.

Nicht alle Camper müssten gar die sanitären Anlagen aufsuchen, da die zum Teil Bestandteil der Wohnwagen seien. So ist der Pächter seit Tagen alleine auf dem Gelände