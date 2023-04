Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Reisen mit dem Wohnmobil boomt – vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie. In Kaiserslautern gibt es seit 2014 einen Wohnmobilstellplatz in der Mannheimer Straße, der nur sehr selten genutzt wird. Völlig zufrieden sind die Nutzer auch nicht.

„Ich bin stinksauer“, sagt eine Schweizerin, die am Freitagabend auf dem Wohnmobilstellplatz angekommen ist. Nach einem Blick auf den Parkscheinautomaten steht für die Touristin