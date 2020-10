Lustige T-Shirts, leckere Kuchen oder einen Braukurs: Das gibt ab es sofort als „Dankeschöns“ im Café Unterhammer in Trippstadt zu kaufen. Diese Crowdfunding- Aktion soll dem Café helfen, den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Das Café Unterhammer möchte mit Hilfe der so gesammelten Spenden „die laufenden Kosten auch über die ruhigere Winterzeit begleichen “, sagt Inhaberin Judith Lambrecht. Ziel der Aktion sei es, das Café zu erhalten und der aktuell Auszubildenden ihren Abschluss zu ermöglichen. Obwohl die Inhaberin und ihr Team erst kürzlich ein großes Zelt für den Außenbereich errichtet haben, um auch in der kälteren Jahreszeit viele Besucher bewirten zu können, fehlt es dem Café an finanzieller Rücklage. Das liege an den Einschränkungen in den Sommermonaten und den zahlreich abgesagten Veranstaltungen, auch jenen, die noch um die Weihnachtszeit gekommen wären, so Lambrecht. Eine Beteiligung am Crowdfunding ist unter diesem Link möglich: https://www.startnext.com/cafeunterhammer.

Dabei kann man sich entscheiden, ob man einfach nur spenden möchte, oder als Dankeschön dafür ein T-Shirt, Kaffee, verschiedene Torten, Weihnachtskarten, einen Back- oder Braukurs erhalten möchte.