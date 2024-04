Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kunst spielt hier eine große Rolle. Nicht nur, weil die Café Bar in der Löwenstraße 1 MoMa wie das Museum of Modern Art in New York heißt. Kunst hängt hier auch an den Wänden – und die Werke Kaiserslauterer Künstlerinnen können gekauft werden.

Geführt wird das originelle Café in der kleinen Straße zwischen Fußgängerzone und Grünem Graben von einem Geschwisterpaar: Jakob Soles