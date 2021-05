Sie besitzt nicht nur ein offenes Ohr. Sie hat ein gutes Herz und zupackende Hände. Als einen guten Menschen kennt man Silke Wiedmann, und dafür ist sie über den Standort ihres kleinen Cafés mit angeschlossenem Tante-Emma-Laden in der Alex-Müller-Straße hinaus bekannt.

Der „Lockdown light“, wie er seit Montag im Land praktiziert wird, hat auch die gastronomische Tätigkeit der Geschäftsinhaberin des Café Wiedmann eingeschränkt. Während das Café komplett geschlossen ist, ist der angegliederte Verkaufsladen mittags nur noch bis 13.30 Uhr geöffnet.

Für die meist älteren Menschen, die in der Wohnanlage der Bau AG um das Café Wiedmann ihr Zuhause haben, bedeutet die Schließung einen Einschnitt in ihre Lebensqualität. Für sie ist das Café eine Anlaufstelle und Begegnungsstätte zugleich. „Die Leute kommen nicht nur zu einer Tasse Kaffee, sie kommen mit ihren Sorgen und Problemen. Für sie bin ich Ansprechpartnerin, Beraterin und Vermittlerin in fast allen Lebensfragen“, so die Sozialdemokratin mit einem Mandat im Stadtrat. Nicht zu fein ist sich Silke Wiedmann, Bürgern mit sozialen oder psychischen Problemen unter die Arme zu greifen und ihnen bei Telefonaten mit Behörden zu helfen. Dabei hat sie zu spüren bekommen, wie es ist, wenn man nach drei mal 25 Minuten Wartezeit aus der Telefonschleife geworfen wird.

Dem ein oder anderen kommt sie auch mit einem Mittagstisch entgegen. Den gibt es ab sofort nur noch zum Mitnehmen. In Notsituationen ist Silke Wiedmann innerhalb ihres Wohngebietes bereit, Mahlzeiten, die sie täglich frisch zubereitet, nach Hause zu bringen. Beim ersten Lockdown im Frühjahr hat sie die Hälfte ihres Umsatzes eingebüßt. Froh war sie, dass die Bau AG ihr aufgrund ihres Quartiersmanagement entgegenkam und ihr einen Teil der Miete erlassen hat. Ihr Sortiment an Backwaren hat sie bereits mit selbst gebackenem Weihnachtsgebäck ergänzt. „Die Nachfrage nach Plätzchen ist da.“ Ein Grund für Silke Wiedmann, in den kommenden Tagen für Nachschub zu sorgen.