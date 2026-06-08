Die Damenmannschaft des TC Caesarpark Kaiserslautern hat ihre starke Premierensaison in der Pfalzliga fortgesetzt und die Tabellenführung übernommen.

Sie feierte einen 4:2-Erfolg beim ASC Bunker Boys Brücken. Die Gäste bestätigten auf der Brückener Anlage ihre Ambitionen und überzeugten insbesondere in den Einzeln. Kaiserslauterns Valerie Warga zeigte sich nach dem Erfolg entsprechend zufrieden. „Unser Saisonziel war der Klassenerhalt. Wenn wir die Aufstellung so wie heute haben, können wir durchaus um die Meisterschaft mitspielen“, sagte sie.

Die Aufsteigerinnen waren ursprünglich ohne große Erwartungen in ihre erste Pfalzliga-Saison gestartet. „Wir sind ohne große Ansprüche in die Saison gegangen und konnten daher frei aufspielen“, erklärte Warga.

Inzwischen hat sich die Mannschaft jedoch zu einem ernsthaften Titelkandidaten entwickelt. „In dieser Besetzung spielen wir seit zwei Jahren zusammen“, betonte Warga. Der Erfolg in Brücken war bereits der vierte Sieg im laufenden Wettbewerb. Zuvor hatte Kaiserslautern gegen Haßloch mit 4:2 und gegen Rheinzabern mit 5:1 gewonnen. Die Begegnung gegen Siegelbach wurde mit 6:0 für den TC Caesarpark gewertet, nachdem dem Gegner ein Aufstellungsfehler unterlaufen war. Sportlich hatte Kaiserslautern die Partie zwar verloren. „Da traten wir aber nicht in der besten Besetzung an“, erläuterte Warga. In Brücken sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse. Anna Spiegelmacher besiegte Aline Christoffel mit 6:0 und 6:1. Valerie Warga ließ Miriam Huber beim 6:0, 6:2 keine Chance. Auch Ha Vi Pham Le punktete für Kaiserslautern mit einem 6:3, 6:3 gegen Julie-Janna Geyer. Lediglich Marie-Christine Valdman musste sich gegen Sarah Maurer knapp geschlagen geben.

Das Schwerste kommt noch

Mit einer 3:1-Führung gingen die Gäste in die Doppel. Zwar verkürzten die Gastgeber Christoffel und Maurer durch ihren Match-Tiebreak-Erfolg gegen Spiegelmacher und Pham Le noch auf 2:3, doch Warga und Valdman machten mit einem souveränen 6:2, 6:0 gegen Huber und Sidney Loos den Gesamtsieg perfekt.

Der Sprung an die Tabellenspitze bedeutet allerdings noch keine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. Auf den TC Caesarpark Kaiserslautern warten nun die wohl schwersten Aufgaben der Saison. Bereits am kommenden Sonntag kommt es zum Duell mit Jockgrim, das bislang 8:2 Punkte gesammelt hat.

Eine Woche später steht das Aufeinandertreffen mit dem ebenfalls ungeschlagenen TC Germersheim an, der bei einem Spiel weniger aktuell 6:0 Punkte aufweist. Sollte der Aufsteiger auch diese beiden Hürden erfolgreich meistern, könnte aus dem ursprünglich angepeilten Klassenerhalt tatsächlich der Kampf um die Meisterschaft werden.