In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg war der FC Marnheim zu Gast bei der Reserve der TuS Bolanden und ging aus der Begegnung als Sieger hervor. In der Gruppe Süd ärgerte der SV Mölschbach II die Zweitbesetzung des NMB Mehlingen-Baalborn, die bis dato auf Tabellenplatz zwei verweilte.

Gruppe Nord

TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II - SV Gundersweiler II 5:0. Durch die Tore von Marc Schäfer (30.) und Fabian Ritzmann (37.) lagen die Hausherren zur Pause mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schnürte Steffen Werrmann einen Doppelpack (50., 62.) und erhöhte somit auf 4:0. Der Treffer von Marvin Wenz in der 75. Minute markierte den verdienten und ungefährdeten 5:0-Sieg für die Zweitbesetzung des TuS Finkenbach/Waldgrehweiler.

TuS Bolanden II - FC Marnheim 2:3. Die Gäste gingen in der 39. Minute durch Ronny Balz in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Marnheim in Form von Kevin Schäfer (45.) auf 2:0. In Durchgang zwei zeigten sich die Gastgeber deutlich stärker und glichen durch die Tore von Arthur Mukhin (47.) und Hamidullah Joshanpour (70.) aus. Christian Mistler entschied dann das Spitzenspiel durch seinen Treffer zum 3:2 aus Sicht der Gäste. Durch den Auswärtssieg zieht Marnheim vorübergehend an Bolandens Reserve vorbei, jedoch hat der FC Marnheim bereits zwei Spiele mehr absolviert.

SG Eiche Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach II - SG Stetten/ Gauersheim II 4:0. Der Tabellenführer ließ auf heimischem Rasen nichts anbrennen und führte zur Pause komfortabel mit 2:0. Ulrich Teujiona (22.) und Tom Vögele (44.) ebneten den Weg für den Heimsieg. Im zweiten Durchgang zogen Nick Heilmann (55.) und Nicola Iovannitti (58.) durch einen Doppelschlag zum 4:0 den Gästen endgültig den Stecker. Die „Eiche“ führt somit weiterhin die Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg an und ist derzeit punktgleich mit dem FC Marnheim. Die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II hat jedoch noch ein Spiel mehr in der Hinterhand und kann bei einem Sieg einen Drei-Punkte-Abstand herstellen. Zudem ist die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Müller weiterhin ungeschlagen. Mit sieben Siegen und vier Remis stehen die Kombinierten zurecht auf Tabellenplatz eins.

FC Shqiponja Kaiserslautern II - TSG Zellertal II 2:5. Die Gäste führten bereits nach 25 Minuten mit 3:0. Maximilian Merkel (14.), Christoph Kabs (23.) und Jonas Seyb (25.) stellten die Weichen auf Sieg für die Zweitbesetzung der TSG Zellertal. Die Hausherren hatten jedoch noch ein Wörtchen mitzureden. Nasuh Canalp verkürzte in der 35. Minute auf 1:3. In Halbzeit zwei war es erneut Canalp (53.), der den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. In der Folge drehten die Zellertaler jedoch auf, was in einem Doppelpack von Stefan Kauk (56., 61.) und dem damit verbundenen 2:5-Endstand resultierte.

SSV Dreisen - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil 1:10. Nach mehreren vergebenen Großchancen der Gäste führte ein erzwungenes Eigentor zum 0:1. Hussam Dalli (37.), David Orban (40.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Marcel Stallmann (42.) sorgten für die 4:0-Pausenführung der SG. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Sascha Deffner in der 51. Minute sehenswert aus 20 Metern, dies blieb jedoch der einzige Treffer für den SSV an diesem Tag. Die SG „MüLa“ machte dort weiter, wo sie in Halbzeit eins aufhörte und stellte nur zwei Minuten später erneut durch Dalli (53.) den alten Abstand wiederher. Darauf folgte ein Hattrick binnen zehn Minuten von Christopher Dane Martin (63., 70., 73.). Jonas Ebelsheiser (78.) und Hakan Baser (83.) sorgten für den 10:1-Auswärtserfolg aus Sicht der Gäste.

SG Appeltal II - SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II. Die Gäste traten aufgrund von Spielermangel nicht an. Das Spiel wird mit 2:0 für die Gastgeber gewertet.

Gruppe Süd

SV Morlautern II - VfL Kaiserslautern II 8:0. Bereits in der ersten Hälfte ging der Gastgeber am Mittwochabend mit drei Treffern in Front. Auch im zweiten Abschnitt hatten die Gäste nichts entgegenzusetzen und kassierten noch fünf Treffer und eine Rote Karte in der 89. Spielminute. Die Torschützen: Berzan Kaya (11., 22.), Maximilian Spitzer (24.), Christian Gradl (51.), Marvin Michael Gabriel Buhl (64.), Florian Saljihi (74.), Marvin Seibert (80.) und Hoschin Kurdi (90.).

SG Eintracht Kaiserslautern II - TDSV Kaiserslautern II 4:0. Marc Gehrke sorgte in der 15. Minute für die Führung der Eintracht, ehe Hector Sandler nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte traf Gehrke noch zwei weitere Male (63., 69.) und schnürte damit seinen Dreierpack zum 4:0-Heimerfolg der Eintracht-Zweitbesetzung.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - SV Katzweiler III 3:6. Die favorisierten Gäste lagen nach 34 Minuten dank der Tore von Sebastian Kunze (12.) und Sebastian Mai (34.) mit 2:0 in Führung. Jannis Farries erzielte den Anschlusstreffer für die Hausherren (39.), ehe Noah Lis (43.) den alten Abstand wiederherstellte. Noch vor der Pause traf Farries (45.) zum erneuten Anschluss. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, jedoch mit anderen Darstellern in der Hauptrolle. Sebastian Kunze sorgte in der 55. Minute wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung des SVK, Torben Buhl (66.) erzielte den dritten Anschlusstreffer für die SG – 3:4. Dann aber die Erlösung für die Gäste. Der eingewechselte Manuel Speckmann entschied die Partie mit einem Blitz-Doppelpack (73., 76.) und brachte seiner Mannschaft den letztendlich verdienten 6:3-Auswärtssieg ein.

FC Erlenbach II - SV Morlautern II 1:2. Die Gäste schieben sich durch den Sieg über die Verfolger aus Erlenbach vorläufig auf den ersten Tabellenplatz. Dabei ging der Ligaprimus in der 22. Spielminute durch Andrea Sharka verdient mit 1:0 in Front. Die Heimmannschaft belohnte sich dann in der 74. Minute durch Maximilian Zepp mit dem Ausgleichstreffer, ehe der SV Morlautern in der Schlussminute den Siegtreffer durch Marvin Buhl zum 2:1 erzielte.

SV Mölschbach II - NMB Mehlingen-Baalborn II 1:0. Die favorisierten Gäste verpassten den Sieg und verabschieden sich damit aus der Aufstiegszone. Die Heimelf erzielte in der 75. Minute durch Kevin Hupp das 1:0 und damit auch den einzigen Treffer des Tages.

VfL Kaiserslautern II - SG Siegelbach/Erfenbach III 3:0. Die Gastgeber erzielten zwei frühe Treffer. Abdellah Zenguila (4.) und Jochua Schoppa (10.) legten den Grundstein für den 3:0-Erfolg. Guy Oliver Sokoudjou Talla sorgte in der 58. Minute mit dem dritten Treffer seiner Mannschaft für die Entscheidung.