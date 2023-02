Das ging schnell. Im November erst haben die Bagger auf dem ehemaligen C&A-Gelände zwischen Mozart- und Weberstraße Fahrt aufgenommen. Jetzt ist schon ganz viel weg. Auf der Baustelle erläutert Architekt Harald Lang, was bleibt – und was kommt.

Die Corona-Pandemie hat zwei Jahre lang Spuren in der Verkehrsunfallstatistik der Polizei hinterlassen, die Anzahl der Verkehrsunfälle sank spürbar. Das Jahr 2022 markierte weitgehend die Rückkehr zur Normalität, auch mit Blick auf die Unfälle. Allerdings beobachten die Verkehrsexperten der Polizeidirektion Kaiserslautern auch einige Besonderheiten und Ausreißer.

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das wissen auch die Lauterer Kabarettisten der Untiere. Mussten sie sich unlängst von ihrer Bühnenfigur „Mutti Merkel“ verabschieden, so steht jetzt ihr „OB Klausi“ (Weichel) vor dem Aus. Doch was folgt ihnen nach, auf der Bühne? Diese Frage ist jedoch nicht das einzige Problem der Mannschaft um Wolfgang Marschall.

„Keiner geht zum Frieren in ein Schwimmbad.“ Das sagt Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, die das Freizeitbad Azur betreibt. Dennoch wurden, um Energie zu sparen, die Temperaturen im Bad etwas reduziert – mit Auswirkungen.

90 Pflegeplätze in etwa 65 Quadratmeter großen Ein-Bett-Appartements wird die Seniorenresidenz Haus Maria bieten, die gerade in Rodenbach gebaut wird. Anfang des kommenden Jahres soll sie fertig sein.