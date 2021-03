Die ersten warmen Sonnenstrahlen haben uns schon verwöhnt, und bald verleiten sie uns auch wieder dazu, T-Shirts und Tops zu tragen. Was da allerdings sichtbar werden kann, sind die Winkearme. Jene unschöne Hautlappen, die herabhängen und bei jeder Armbewegung mitwippen.

Winkearme entstehen, wenn das Verhältnis zwischen Muskelmasse und Haut unausgeglichen ist, sprich zu wenig Muskulatur für die Fläche an Haut vorhanden ist. Effektive Armübungen helfen dabei, die Muskulatur gezielt aufzubauen. So wird die Haut an den Oberarmen unterfüttert und auf natürliche Weise gestrafft. Je größer das Muskelvolumen und je geringer der Körperfettanteil, desto weniger sichtbar sind die Winkearme.

Primär sollte der Armstrecker, aber natürlich auch der Armbeuger trainiert werden. Der Armstrecker führt entlang der Oberarmrückseite. Seine Aufgabe ist es, den gebeugten Unterarm nach hinten zu ziehen.

Diese zwei Übungen sind bestens geeignet, um die Oberarmrückseite gezielt zu straffen. Achte auf eine saubere und kontrollierte Ausführung. Lieber zu Beginn leichtere Gewichte wählen und dafür mehr Wiederholungen machen – natürlich nur, solange die Technik korrekt ist.

Achte außerdem auf eine angemessene Regenerationszeit: Ein und derselben Muskelgruppe solltest du mindestens einen bis zwei Tage Trainingspause gönnen.

Übungen

Dips: Stütze Dich mit den Händen auf einer Stuhlkante ab. Deine Arme sind hinter dem Körper und die Fingerspitzen zeigen zu Dir. Die Ellenbogen sind minimal nach innen rotiert. Lasse die Beine angewinkelt oder strecke sie aus – je weiter Deine Füße entfernt sind, desto intensiver wird die Übung. Senke den Po langsam Richtung Boden und bleibe dabei aufrecht im Rücken. Nicht absetzen, sondern direkt wieder hochdrücken, ohne die Ellenbogen komplett durchzustrecken.

Armstreckung: Greife eine Kurzhantel oder eine Wasserflasche mit beiden Händen und strecke die Arme über dem Kopf aus. Deine Oberarme führen entlang der Ohren und die Ellenbogen zeigen nach vorne. Der Oberkörper bleibt aufrecht und der Bauch fest angespannt. Fixiere erst die Schulterblätter und gib Spannung auf den Trizeps. Beuge jetzt beide Ellenbogen und bringe die Hantel oder Wasserflasche in Richtung Nacken, ohne dass die Oberarme ihre Position verändern. Komme mit den Armen zurück in die Ausgangsposition.

Die Serie