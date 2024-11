Am Montag, 4. November, beginnt die Sanierung der Kaiserstraße in Landstuhl. Dafür wird zunächst der Bauabschnitt zwischen dem Hotel Christine und der Abzweigung Wiesenstraße gesperrt. Was das für die Busse bedeutet.

Damit verbunden sind Fahrplanänderungen im öffentlichen Nahverkehr, so die Kreisverwaltung. Die Haltestelle Philipp-Fauth-Straße könne für die Dauer der gesamten Baumaßnahme nicht mehr angefahren werden. Als Ersatz dienten die Haltestellen am Bahnhof/Bahnstraße und Von-Richthofen-Straße. Auch die Haltestellen an der Stadthalle seien je nach Fahrtrichtung betroffen. Laut Kreisverwaltung gibt es Hinweise an den Haltestellen. Betroffen von den Baumaßnahmen sind die Linien 143, 160,171,172,175 und 178. Die einzelnen Fahrplananpassungen können unter www.vrn.de abgefragt werden.