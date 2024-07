Die Brunnenstraße in Dansenberg wird ab Donnerstag gesperrt, Busse der Linie 103 werden umgeleitet. Grund ist die Erneuerung von Mischwasserhausanschlüsse und Anschlussleitungen in offener Bauweise, erklärt die Stadtentwässerung. Geplant sind zwei Bauabschnitte: Der erste wird in der Brunnenstraße zwischen Fahrlücke und Wasserlochstücke von 1. August bis 11. September eingerichtet. Danach wird bis Ende September zwischen Wasserlochstücke und Im Hoffeld gearbeitet, erklärt die Stadtentwässerung.

Die Busse der Linie 103 werden aufgrund der Straßensperrung ab Donnerstag über die Dansenberger Straße fahren, teilt die Stadtwerke Verkehrs-AG mit. Die Haltestellen Schlehweg, Sauberg, Wasserlochstücke und Brunnenstraße entfallen. Ersatzhaltestellen sind in Höhe der Sparkasse und der Einmündung Alte Schmiede eingerichtet.

Die Kanalsanierungen finden im Vorfeld der vom Referat Tiefbau geplanten Straßenerneuerung statt. Diese soll im Oktober starten und bis ins erste Quartal 2025 dauern.