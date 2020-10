Der Busverkehr der Stadtwerke Kaiserslautern ist von dem ganztägigen Warnstreik der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch nicht betroffen. Darauf haben die Stadtwerke hingewiesen. Der Warnstreik trifft gleichwohl die SWK Versorgungs-AG. Das Kundenservice-Center in der Bismarckstraße 14 sei zu den üblichen Geschäftszeiten nur mit einer Notbesetzung geöffnet. Das SWK City Service Center im Gebäude der Kreissparkasse in der Fackelstraße 36 bleibe geschlossen.