Update 15.30 Uhr: Der Linienverkehr in Kaiserslautern wird am Donnerstagmittag nach und nach wieder aufgenommen. Laut SWK Kaiserslautern Verkehrs-AG fahren aktuell die Linien 101, 104, 113 sowie 117 wieder. Sobald es die Verkehrssituation zulässt, sollen nach und nach alle weiteren Linien folgen. Fahrgäste müssten allerdings weiterhin mit Einschränkungen und Verspätungen rechnen.

Update 10:50 Uhr: Seit 10 Uhr haben die Stadtwerke den kompletten Linienverkehr eingestellt. „Wir hätten das gerne vermieden, aber unsere Busse steckten an zu vielen Stellen fest“, sagte Boris Flesch, Leiter der Verkehrsbetriebe. Aufgrund des heftigen Schneefalls seien die Busse nicht mehr den Berg an der Waschmühle runtergekommen, auch zum Sonnenberg ging nichts mehr. „Wir konnten die Husarenecker in Erlenbach nicht mehr anfahren, auch in Morlautern kamen wir nicht weiter.“ Nach Dansenberg sei ebenfalls kein Durchkommen mehr gewesen, so Flesch. Er steht in engem Kontakt mit den Räumdiensten und geht derzeit davon aus, dass ab Mittag, also voraussichtlich gegen 12 Uhr, der Busverkehr wieder aufgenommen werden kann. Dann soll der Schneefall langsam aufhören.

Originalmeldung: Wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG am Donnerstagvormittag mitteilte, wird „wegen des starken Schneefalls der Linienverkehr im gesamten Stadtgebiet ab 10 Uhr, bis auf Weiteres, komplett eingestellt“. Wann die Busse in Kaiserslautern wieder fahren, ist nicht mitgeteilt worden.

