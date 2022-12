In Kaiserslautern können an den beiden Adventssamstagen am 10. und 17. Dezember die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs kostenlos genutzt werden. Dies betrifft alle Buslinien der SWK-Verkehrs AG im Stadtgebiet (Wabe 800). Für Fahrten aus Orten im Landkreis Kaiserslautern in die Stadt und zurück können auch die Busse der Verkehrsunternehmen DB Regio Bus Mitte und Regionalbus Westpfalz ohne Fahrschein genutzt werden.

Die Stadtverwaltung möchte mit dieser Aktion nach eigenen Angaben einen Anreiz zur stärkeren Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs geben und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zudem soll mit dieser Aktion der Einzelhandel unterstützt werden, der in den beiden letzten Jahren durch die Corona-Pandemie sowie durch zahlreiche Baustellen zu leiden hatte. Den Besucherinnen und Besuchern der Stadt soll der kostenlose Busverkehr die oft lästige Parkplatzsuche ersparen und einen entspannten Einkaufsbummel durch die Stadt ermöglichen, erläuterte Matthias Thomas, Sprecher der Stadtverwaltung. Er erläuterte, die aufgrund des kostenlosen Busverkehrs fehlenden Einnahmen werden den Verkehrsunternehmen aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen. Die Kosten der Aktion belaufen sich auf 14.000 Euro. Sie geht nach Angaben der Verwaltung zurück auf eine gemeinsame Anregung des städtischen ÖPNV-Referenten Alexander Mock und des Citymanagements in Person von Constantin Weidlich.