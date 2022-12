Der Ortsbeirat Mölschbach hat die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke aufgefordert, etwas gegen die anhaltenden Verspätungen der Buslinie 106 zu unternehmen. Mehrere Bürger hätten sich seit Oktober über die Unpünktlichkeit der Buslinie 106, insbesondere am späten Nachmittag und den frühen Abendstunden beklagt. Die Linie verkehrt zwischen Stadtmitte und Mölschbach. „Es wurden Wartezeiten von bis zu drei Stunden moniert“, so Ortsvorsteher Jörg Walter. Unverständnis hätten Bürger weiter über die auf den Anzeigetafeln mit den Fahrzeiten nicht übereinstimmenden Ab- und Ankunftszeiten geäußert. Da die Bauarbeiten in der Stadtmitte mit ein Grund für die Verspätungen sein könnten, sollte zur Einhaltung der Fahrzeiten notfalls über eine Änderung der Streckenführung nachgedacht werden.