Voll gesperrt wird die K11 zwischen Siegelbach und Rodenbach ab Montag, 19. Juli. Daher können die Bushaltestellen Siegelbach, Rodenbach Straße, Rodenbach Aral, Rodenbach Abzweigung Bahnhof sowie Rodenbach Mitte nicht bedient werden. Das teilt die Regionalbus Westpfalz GmbH mit. Die Busse der Linien 140 und 141 fahren über die Friedhofstraße in die Hauptstraße und über den Kreisel am Weilerbacher Wäldchen auf die L367 (Umgehungsstraße) nach Siegelbach und umgekehrt. In der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 72 wird in Rodenbach in beiden Fahrtrichtungen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Von dort geht es über die Erfenbacher Straße und über Auf der Brücke zur Haltestelle Zoo.

Die Fahrpläne sind auch auf der Homepage des Verkehrsverbundes unter www.vrn.de oder auf der Homepage der RBW Regionalbus Westpfalz GmbH unter www.regionalbus-westpfalz.de einzusehen.