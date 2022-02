Die aktuellen Arbeiten in der Maxstraße unterhalb des Rathauses sind abgeschlossen. Dort wurde die Bushaltestelle nach den Plänen der Neuen Stadtmitte in einem ersten Bauabschnitt neu und barrierefrei umgebaut. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, geht es im nächsten Bauabschnitt an die Erneuerung des gegenüberliegenden Bushaltebereichs auf Höhe des Burggymnasiums. Um einen verkehrssicheren und barrierefreien Zugang zu den Bushaltestellen zu gewährleisten, werden drei Bäume gefällt, kündigt die Verwaltung an. Es handelt sich um zwei jüngere und eine bereits zurückgeschnittene Platane. Die Fällarbeiten nimmt Ende dieser, Anfang nächster Woche eine Fachfirma vor. Insgesamt werden in der Maxstraße zum Ausgleich fünf neue Bäume gepflanzt.