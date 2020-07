Es gibt Geld vom Land für einen barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Kaiserslautern. Es betrifft die Bushaltestellen in der Maxstraße, am Burggymnasium und am Rathaus. Welche Vorteile dadurch entstehen sollen.

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing hat eine Zuwendung in Höhe von bis zu 288.150 Euro für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in der Maxstraße in Kaiserslautern angekündigt. Der Landesbetrieb Mobilität werde in den nächsten Tagen den Zuwendungsbescheid erlassen.

Wie das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mitteilte, plant die Stadt Kaiserslautern derzeit eine Neuordnung des Stadt- und Regionalbusverkehrs und eine Konzentration der Bushaltestellen in der neuen Stadtmitte in Kaiserslautern. Der Großteil der städtischen und regionalen Buslinien hält in diesem Gebiet, so dass sich hierdurch auch zahlreiche Umsteigeverbindungen ergeben.

Für den Umbau der Bushaltestellen in der Maxstraße hat die Stadt Kaiserslautern eine Förderung beim Land beantragt. Danach ist an der Westseite der Maxstraße (Burggymnasium) der Erhalt der vorhandenen Busbucht vorgesehen. Die zwei Bushaltestellen sollen barrierefrei ausgebaut werden. Durch die Verlagerung der bestehenden Pkw-Parkplätze soll künftig eine reibungslose Anfahrt der Bushaltestellen gewährleistet werden.

An der Ostseite der Maxstraße (Rathaus) sollen bestehende Pkw-Parkplätze überbaut werden. Dadurch kann eine separate Busbucht mit drei barrierefrei zugänglichen Bushaltestellen hergestellt werden. Die angrenzenden Gehwege werden entsprechend angepasst.

Wie das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mitteilte, soll durch den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen den Fahrgästen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, künftig die Nutzung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) spürbar erleichtert werden.

Darüber hinaus werde sich das Vorhaben durch die Einrichtung von separaten Busbuchten sowohl positiv auf die Sicherheit des Schülerverkehrs als auch auf den Verkehrsfluss in der Maxstraße auswirken, so das Ministerium.

Die Gesamtkosten für die Neuordnung und den Ausbau der Bushaltestellen sind mit insgesamt 339.000 Euro veranschlagt, an denen das Land sich mit bis zu 288.150 Euro beteiligen wird.