Auch am Freitagmorgen kam es aufgrund des Busfahrerstreiks zu vereinzelten Fahrtausfällen im Landkreis Kaiserslautern und in angrenzenden Ortschaften im Landkreis Kusel. Wie die Kreisverwaltung um die Mittagszeit weiter mitteilte, entfällt zudem um 13.36 Uhr die Fahrt der Buslinie 140-518 von Kaiserslautern nach Reichenbach. Von Streiks am späteren Freitagnachmittag hatte die Kreisverwaltung, die nach eigenen Angaben nicht unmittelbar informiert wird, keine Kenntnis. Am zweiten Streiktag waren vor allem Routen in den Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach und Weilerbach betroffen. Am Vortag waren diese Gebiete von den Streiks weitgehend ausgenommen.