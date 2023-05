Obwohl es nicht zum Zusammenstoß kam, verletzten sich am Dienstagnachmittag drei Fahrgäste eines Busses in der Stadt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Um 16.17 Uhr war eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem Kia in der Glockenstraße unterwegs. Als sie laut Polizei in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, übersah sie einen Bus, der Vorfahrt hatte. Der 59-jährige Busfahrer wich dem Auto nach links aus. Bei dem Manöver stürzte ein Fahrgast in eine Trennscheibe, die zerbrach. Zwei weitere Passagiere zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.