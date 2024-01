Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi ruft ab Donnerstag, 20 Uhr, die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz zu einem zweitägigen Streik auf. Ebenfalls zum Streik aufgerufen sind die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe. „Der Streik endet mit dem Ende der letzten Schicht am Freitag“, teilt Verdi mit. Betroffen davon sind in der Pfalz die Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG (SWK) und die Stadtwerke Pirmasens, aber auch die Betriebe der KRN-Kommunalverkehr Rhein-Nahe, der Mainzer Verkehrsgesellschaft und die Verkehrsbetriebe Trier. Das private Unternehmen DB Regio Mitte, das ebenfalls zum Streik aufgerufen ist, zeichnet für einige Busstrecken im Landkreis Kaiserslautern verantwortlich.

„Es kann gut sein, dass der Busverkehr in der Stadt am Freitag komplett ausfällt“, sagte Boris Flesch, der Leiter der SWK-Verkehrsbetriebe, am Montagabend zur RHEINPFALZ. Noch werde geprüft, wie ein Fahrplan am Freitag aussehen könne.

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz ist am vergangenen Freitag die Tarifverhandlungsrunde ergebnislos verlaufen. rhp/bld