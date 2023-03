Am Freitag streiken, wie angekündigt, die Busfahrer der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG. Die 64 Busse des Unternehmens bleiben den ganzen Tag stehen, gut 150 Mitarbeiter folgen dem Verdi-Aufruf und legen die Arbeit an diesem eintägigen Warnstreik nieder. Während in der Innenstadt viele Schüler ihre Schule vielleicht noch zu Fuß erreichen können – ist das für die Einrichtungen im Schulzentrum Süd oft keine Option.

Neben der Kurpfalz-Realschule plus ist dort die Integrierte Gesamtschule (IGS) Bertha von Suttner. Deren Leiterin, Sandra Bankowsky, rechnet nicht mit größeren Beeinträchtigungen des Schulalltags wegen des Streiks: „Wir hatten ja vor kurzem schon einmal einen Busfahrer-Streik, der kurzfristiger angesagt war. Da waren dann letztlich ein paar Schüler nicht da, für die der Schulweg zu Fuß zu weit gewesen ist“, berichtet Bankowsky auf Anfrage der RHEINPFALZ. Da die Zugverbindungen nicht betroffen seien, würden sicher wieder Schüler vom Hauptbahnhof aus ans Schulzentrum Süd laufen. „Ich gehe davon aus, dass diesmal alle von dem Streik wissen, durch die Medien wurde ja frühzeitig informiert“, sagt die Schulleiterin.

Absehbar sei, dass es rund um das Schulzentrum Süd am Morgen wieder zu einem Verkehrschaos komme, „weil Eltern versuchen, ihre Kinder bis auf den Schulhof zu fahren“. Dabei biete sich der Waldparkplatz an der Kantstraße als bessere Variante an. Bankowsky rät, nicht die Stichstraße Im Stadtwald zu den Schulen hochzufahren. Wer, weil er wegen des Busfahrer-Streiks nicht zur Schule kommt, fehlt, braucht übrigens eine Entschuldigung der Eltern, erinnert die IGS-Schulleiterin.

Schreiben Sie uns



Wirkt sich der Streik auf Ihren Alltag oder Ihre Tagesplanung am Freitag aus? Schreiben Sie uns gerne kurz an redkai@rheinpfalz.de. Bitte mit Namen und Telefonnummer für mögliche Nachfragen.