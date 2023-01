Wie erst am Donnerstag bei der Polizei angezeigt wurde, beleidigte und bespuckte am vergangenen Freitag – also am 30. Dezember – ein Fahrgast den Fahrer eines Linienbusses. Der Vorfall hat sich laut Polizeibericht in der Von-Miller-Straße zugetragen. Die Tat ereignete sich frühmorgens, gegen 6.15 Uhr, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Polizei hat gegen den unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.