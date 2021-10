Ein in der Hauptstraße geparkter Bus ist am Wochenende in Otterberg zur Zielscheibe von Dieben und Vandalen geworden. Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass sich die Täter durch das Aufhebeln der Dachluke Zutritt verschafft haben. Aus dem Bus wurden mehrere Notfallhämmer entwendet. Das Glas der Fahrertür wurde von innen eingeschlagen. Den Feuerlöscher, der zur Ausstattung des Busses gehört, nahmen die Täter aus der Verankerung, versprühten seinen Inhalt und nahmen die Flasche anschließend mit. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen vierstelligen Betrag. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr. Hinweise an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150.