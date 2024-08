Ein Linienbus ist am Mittwoch auf der Landstraße 395 von Enkenbach in Richtung Eselsfürth mit einem Auto kollidiert. Gegen 14.57 Uhr kam dem Bus ein grünes Auto entgegen. Weil der Fahrer des Wagens den seitlichen Abstand nicht einhielt, stießen die beiden Fahrzeuge in der Fahrbahnmitte zusammen. Der Linienbus wurde dabei beschädigt.

Der Fahrer des grünen Autos setzte seine Fahrt trotz des Unfalls fort. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem grünen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 zu melden.