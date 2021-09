Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Mercedes wurde am Mittwochnachmittag eine Insassin verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Busfahrer in der Straße Geißbergring in Richtung Hauptstraße unterwegs, die Fahrerin eines Mercedes fuhr hinter dem Bus. Beim Abbiegen nach rechts übersah der Busfahrer den Mercedes und beschädigte mit seiner rechten Fahrzeugseite die komplette Fahrzeugfront. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Insassin des Busses wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatten sich einige Insassen des Busses bereits von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet diese sowie Zeugen, sich unter Telefon 0631/3692150 zu melden.