Auf einem Firmengelände am südlichen Ortsrand rollte am Donnerstag gegen 21 Uhr ein Omnibus los, beschädigte ein parkendes Fahrzeug und prallte in einen Zaun. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro, berichtet die Polizei. Da der Bus bereits gegen 16 Uhr abgestellt wurde, ist unklar, wieso er sich fünf Stunden später in Bewegung setzte. Weil das Fahrerfenster offen stand, besteht die Möglichkeit, dass Unbekannte die Bremse lösten und das Fahrzeug dadurch los rollte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692250 entgegen.