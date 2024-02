Eine Senioren hat sich bei Busfahren schwer verletzt. Wie die Polizei berichte, stieg die 87-Jährige am Montag, 5. Februar, gegen 10.30 Uhr in Rodenbach an der Haltestelle Ortsmitte/Keltenplatz in den Bus Richtung Siegelbach ein. Noch bevor die Frau ihren Sitzplatz erreicht hatte, fuhr der Busfahrer los, wodurch die Seniorin zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum gebracht. Die Polizei bittet um weitere Zeugenaussagen der Businsassen. Sie können sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 bei der Polizeiinspektion melden.