In Morlautern ist die Kerwe Männersache. Natürlich nur, was die Straußjugend angeht. Die 13-köpfige Burschenschaft ließ am Sonntag mit den zahlreichen Kerwegästen auf dem TVM-Gelände die frohen Tage hochleben. Einen Stabwechsel gab es beim Kerweredner.

Als „einen Schritt in die Normalität“ nach Ausbruch der Pandemie bezeichnete Ortsvorsteher Alexander Lenz die diesjährige Kerwe. Der Platz und das Zelt seien am Samstagabend zum Auftakt voll gewesen. „Die Leute haben getanzt, es war gleich Halligalli“, beschreibt er die Stimmung. „Sie standen gleich auf den Bänken und Tischen und feierten bis nach Mitternacht.“

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntagvormittag und dem Kerweessen hätte eigentlich der Umzug durch die Straßen des Stadtteils stattfinden sollen. Aufgrund einer Straßensperrung war dies nicht möglich. Die Straußburschen ließen es sich jedoch nicht nehmen, die Bäume entlang der Strecke mit bunten Bändern zu schmücken.

Keine Frauen bei der Straußjugend

Gegen 14 Uhr wurde der sieben Meter lange Strauß mit geschätzt 40.000 bunten Bändern am Turnerheim gesteckt. Erstmals stand Erik Heieck in Frack und Zylinder auf der Leiter, um die Kerwerede zu halten. Fünf humorige Anekdoten aus dem Stadtteilleben hatte er mit seinem langjährigen Vorgänger Christoph Sternitzke verfasst, der sich mit der diesjährigen Kerwe endgültig von den Straußburschen verabschiedet. Diesmal trägt er noch die „Kuh“, den kleinen Kerwestrauß zum Mitnehmen, über der Schulter, die aufgestampft wird, wenn der Kerweruf erschallen soll. Warum dieser Gemeinschaft keine Mädchen angehören dürfen, beantwortet er so: „Das ist halt traditionsgegeben.“ Zur Tradition gehört auch, dass die Burschen montags Eier, Geld und Wein im Dorf sammeln und am Dienstagabend die Kerwe mit viel Klagen begraben wird.

Übrigens: Dem Ortsvorsteher von Erlenbach, Fritz Henrich, ist es zu verdanken, dass in Morlautern überhaupt wieder Kerwe gefeiert wird. Er habe 1980 als Mitglied im Turnverein das Fest neu belebt.