Die Burgstraße – grob gesprochen zwischen Mall und Fruchthalle – wird in den kommenden Monaten erneuert. Während der Arbeiten wird sie für den Verkehr vollgesperrt. Roland Theiss ist als Fahrlehrer viel in der Stadt unterwegs und befürchtet „Chaos“. Eine Idee für eine weitere Ausweichroute hat er auch. Was sagt die Stadt dazu?

„Das wird den Verkehr zum Erliegen bringen“, sagt Roland Theiss mit Blick auf den von der Stadt für 15. Juli angekündigten Baubeginn in der Burgstraße