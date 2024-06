Die neue Stadtmitte nimmt Gestalt an. In der Fruchthallstraße laufen die letzten Arbeiten, Mitte Juli geht es in der Burgstraße weiter. Autofahrer müssen sich dann bis 2025 auf Umwege einstellen. Die Sperrung in der Innenstadt wird sich auch auf die Schneiderstraße auswirken.

Hell ist die Fruchthallstraße geworden, das ist neben einigen Baustellenfahrzeugen, Absperrbaken und herumliegendem Material der erste Eindruck bei der Baustellenbesichtigung am Dienstagmittag.