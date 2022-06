Schon seit mehreren Wochen wird in der Stichstraße der Burgherrenstraße, die spitzwinkelig von ihr nach Süden abzweigt, zur Erschließung von weiteren Baugrundstücken ein neuer Schmutz- und Regenwasserkanal gebaut. Dazu wurde die Straße aufgerissen und ist derzeit nicht befahrbar. Nun folgt die Anbindung an den Hauptkanal in der Burgherrenstraße in Höhe der Hausnummer 18, wie die Stadtentwässerung auf Nachfrage informiert; deshalb ist diese Durchfahrtsstraße ab Mittwoch für voraussichtlich drei bis vier Wochen gesperrt. Der Fußgängerverkehr ist hiervon nicht betroffen. Die Umleitung für den Autoverkehr führt in beide Richtungen über die Landolfstraße.

Die Buslinie 11 kann während der Arbeiten die Haltestelle Vogelweher Straße nicht bedienen, teilen die SWK Verkehrsbetriebe mit. Für die Haltestelle Hohenecken Ost wird in der Landolfstraße in beide Richtungen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.