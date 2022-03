Seit Montag ist die Burgherrenhalle in Hohenecken für Geflüchtete aus der Ukraine erste zentrale Anlaufstelle der Stadt. Sie werden dort aktuell von ehrenamtlichen Einheiten des Katastrophenschutzes der Stadt versorgt und zur Not untergebracht.

Am Freitag hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel noch bekräftigt, dass die Halle so schnell wie möglich zu einer Erstaufnahmestätte umfunktioniert wird, von der aus die Flüchtlinge auf andere Unterkünfte verteilt werden. Die Menschen bekommen dort eine Erstverpflegung, bei Bedarf medizinische und psychologische Betreuung und im Notfall übergangsweise eine Unterkunft. Dazu wurde die Halle mit Feldbetten und Trennwänden ausgestattet. In der Burgherrenhalle können sich die Geflüchteten auch registrieren.

Als erste städtische Gemeinschaftsunterkunft ging am Freitag das ehemalige Zoar-Gebäude in der Mennonitenstraße in Betrieb. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz wurden dort 45 Zimmer hergerichtet. Laut DRK-Geschäftsführer Marco Woltermann waren Techniker und Hausmeister das ganze Wochenende tätig; inzwischen sind das Haus vollständig belegt, am Dienstag werden 104 Personen untergebracht sein.

Aktuell läuft zudem die Einrichtung des Bürger-Büsing-Heims in der Hahnbrunner Straße, in dem bereits 2015 und 2016 Flüchtlinge untergebracht waren. Bis vor kurzem diente es der Stadt als Notunterkunft für Corona-Isolationsfälle. Weitere Unterkünfte sind laut Stadt in Vorbereitung.

Bis einschließlich Freitag haben sich 183 Ukrainerinnen und Ukrainer im Bürgercenter der Stadt angemeldet, 157 waren inzwischen bei der Ausländerbehörde registriert, informiert die Stadtverwaltung.

Für das Bürger-Büsing-Haus ruft die Stadt noch zu Spenden auf: Gebraucht werden Betten (Einzelbetten und Kinderbetten), kleine Tische, Stühle, Kinderhochstühle, kleine Schränke sowie Waschmaschinen und Trockner. Wer solche Gegenstände spenden möchte, wendet sich bitte an den Ortsvorsteher des Ortsbezirks Erzhütten/Wiesenthalerhof, Torsten Peermann, E-Mail: peermann@kabelmail.de.