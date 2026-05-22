Ein „tierisches“ Programm boten die Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte bei den beiden Sommerkonzerten in der voll besetzten Aula.

Moderiert von Franziska Bücker und Lisa Schneider, startete der Reigen der Vorträge mit den Songs „Die Schule der magischen Tiere“, „Echte Freunde“ und „Magische Gemeinschaft“ aus dem Film „Die Schule der magischen Tiere“, mitreißend dargeboten vom Chor der Orientierungsstufe unter der Leitung von Ninette Mayer. Die Bläserklassen fünf und sechs, dirigiert von Otmar Zimmermann, präsentierten gleich sechs Stücke, darunter „Aura Lee“, das Gospelstück „Oh when the Saints“ und die „Ode an die Freude“. Das Vororchester (Leitung Lothar Bendel) zelebrierte die Ohrwürmer „The Lion sleeps tonight“ und „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Mit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ glänzten die Bläserklassen-AG sieben und acht, begleitet von Lothar Bendel am Klavier. Mit dem „Kriminaltango“ und „Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere“ sorgte der Chor der Orientierungsstufe für den Schlusspunkt des ersten Teils.

Nach der Pause präsentierte der BurgChor, dirigiert von Ninette Mayer, „Viva la Vida“, „Take a Chance“ sowie „Time of my life“. Das Sinfonieorchester unter der Leitung von Lothar Bendel überzeugte mit dem Soundtrack aus den „Glorreichen Sieben“ sowie der Filmmusik zu „The Lion King“. Der Lehrerchor sang „Komm lieber Mai“ und „Now is the Month of Maying“. Den gleichfalls „tierischen“ Abschluss besorgte die BurgBigBand mit „The Chicken“, „Eye of the Tiger“ und dem „Crocodile Rock“. Solistisch glänzten Amy Bath und Sofia Yang am Tenor-Saxofon und Maël Konstanzer an der E-Gitarre.