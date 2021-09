Ab Montag, 27. September, wird der Burggraben zwischen Lauterstraße und Galappmühler Straße bis voraussichtlich 9. Oktober voll gesperrt.

Das gilt auch für die Kreuzung Burggraben/Alex-Müller-Straße/Kaiserbergring – eine Querung ist nicht möglich. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Grund ist laut Mitteilung die Erneuerung der Deckschicht, dazu kommen vorbereitende Nebenarbeiten, wie zum Beispiel die Erneuerung der Rinnenplatten und die Anpassung der Wasser- und Gasschieber sowie der Kanaldeckel. Die Anwohner seien informiert, die Umleitungsstrecke werde ausgeschildert. Die Buslinien werden umgeleitet, so die Stadtverwaltung.

Ergänzend dazu teilte die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG mit, dass wegen der Sperrung der Kreuzung Alex-Müller-Straße/Burggraben der Stadtteil Sonnenberg ab Montag für voraussichtlich zwei Wochen nicht mehr von den Bussen der Linie 102 angefahren werden kann. „Die Busse enden bis auf weiteres an der Haltestelle Fachhochschule. Die Haltestellen Schulzentrum Nord, Kaiserbergring, Cäsarpark und Sonnenberg entfallen in beiden Richtungen“, so die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG.