Die Burg Nanstein in Landstuhl ist ab sofort wieder für Besucher geöffnet, teilt Sascha Rickart, Beigeordneter der Stadt Landstuhl, mit. Derzeit dürfen maximal 35 Gäste in die Burganlage. Eine Voranmeldung ist unter der Telefonnummer 06371/13460 erforderlich. Die Erfassung der Kontaktdaten ist via Luca-App möglich. Zudem sind die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen auf Burg Nanstein zu beachten: Zutritt zur Burganlage nur mit Mund-Nasen-Schutz (FFP 2-Maske/OP-Maske), Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Meter, Beachtung der Husten- und Nies-Etikette.