Ein Förderverein kümmert sich seit dem Jahr 2008 um die Burg Hohenecken. Nun stehen die Substanzerhaltung des Bergfrieds und der Schildmauer an.

Über Jahrhunderte durch Brände und Sprengungen zerstört, drohte auf einem Bergrücken in fast 400 Metern Höhe über dem Stadtteil Hohenecken ein einst stolzes Kulturdenkmal aus dem 12./13. Jahrhundert nach und nach immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Ein engagierter Förderverein hat sich mit seiner Gründung im Jahr 2008 den Erhalt der Stauferburg zur Aufgabe machte. Der Einsatz der engagierten Mitglieder reißt seither nicht ab.

Im vergangenen Oktober hatte der Verein dank der Förderung von Bund und Land und unter Beteiligung der Stadt Kaiserslautern nach zweijähriger Bauzeit sein bis dahin größtes Sanierungsprojekt erfolgreich abschließen können. Die Stabilisierung des Oberburgfelsens und die statische Aussteifung des Nordpalas waren geschafft. Und eigentlich hatte sich Vereinsvorsitzender Klaus Meckler ein ähnlich anspruchsvolles Projekt kein weiteres Mal vornehmen wollen – wie er (nicht wirklich ernsthaft) verkündete. Die Gunst der Stunde nutzend, haben er und sein Team Ende des vergangenen Jahres dann doch wieder einen Förderantrag bei Land und Bund gestellt.

Gravierende Schäden am Bergfried

Die gute Nachricht aus Berlin kam vor wenigen Tagen. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat eine Förderung von bis zu 297.500 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XIV des Bundes zugesagt – das ist die Hälfte der Gesamtkosten des neuen Sanierungsvorhabens. Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt die Kofinanzierung mit rund 200.000 Euro. Damit ist eine große Hürde zur Substanzerhaltung der bedeutenden Stauferburg genommen. Jetzt liege es an der Stadt Kaiserslautern, die Eigentümerin der Burgruine ist, ihren Anteil zu den Sanierungskosten beizusteuern.

Was dringend saniert werden muss, gehe aus einem bereits vor zwölf Jahren erstellten Gutachten hervor, sagt Meckler. Demnach habe ein Altschaden an der Ostmauer/Schildmauer zum Zeitpunkt der Behebung 1903 wegen fehlender Technologie statisch-konstruktiv nicht vollständig beseitigt werden können. Es handele sich dabei um die vermutlich bei der Sprengung im Jahr 1688 erfolgte Aufweitung des Mauergefüges. Erkennbar sei dies dadurch, dass zur Ausmauerung von 1903 ein horizontaler Versatz vorliege und die südliche obere Hälfte der ehemaligen Abbruchkante sich nach Osten neige. Vor allem aber zeige der Rest des mächtigen Bergfrieds gravierende Schäden und eine Vielzahl von bedrohlichen Rissen im Mauerwerk. Herabstürzende Mauersteine zwangen aus Gründen der Verkehrssicherheit dazu, einen größeren Bereich der Unterburg für Besucher unzugänglich zu machen und abzusperren.

Anspruchsvolle Arbeiten

Eine umfassende Mauerinstandsetzung und Stabilisierung der zahlreichen Risse sei für die gesamte Natursteinmauer und für die Schildmauer dringlich und unausweichlich, erläutert der Förderverein. Dazu müssten die Risse, die die Standfestigkeit des historischen Mauerwerks gefährden, vernadelt und mit speziellem Mörtel denkmalgerecht verpresst sowie Stahlanker gesetzt werden. Stark verwitterte, absandende und lose Steine in der Fläche sollen bei den Sanierungsarbeiten ebenfalls erneuert werden, sagt Meckler. Ein vermutlich im 17. Jahrhundert bei der Sprengung abgebrochener Mauerblock, der auf der Mauerkrone der Schildmauer liegt, müsse verankert und gegen Zerfall und Absturz gesichert werden. Das alles seien anspruchsvolle Arbeiten, die nur von erfahrenen Fachfirmen ausgeführt werden können.

Für ein mögliches, neu aufgelegtes Förderprogramm habe der Förderverein bereits frühzeitig und vorausschauend vorgearbeitet, schildert der Vorsitzende. Mittels Drohnen seien die Schäden, Risse und Verwerfungen an Bergfried und Schildmauer exakt dokumentiert worden. Das seien wichtige Grundlagen für einen Förderantrag.

Projekt soll ab 2027 umgesetzt werden

Eine Privatperson aus Hohenecken habe eine größere Summe gespendet. So habe der Verein bereits konkrete Planungen und Untersuchungen mit Fachleuten finanzieren können. Unter der Voraussetzung, dass auch die Stadt Kaiserslautern als Eigentümerin der Stauferburg ihren finanziellen Anteil an den Sanierungsarbeiten aufbringt, geht Klaus Meckler davon aus, dass das Projekt Substanzerhaltung Bergfried und Schildmauer jetzt gestartet und 2027 bis 2029 umgesetzt werden kann.