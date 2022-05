„Eine ganz tolle Geschichte“, urteilte Beigeordnete Anja Pfeifer über die Aktion am Samstag, bei der Wimpel für die Stadt gebastelt wurden. Tausende bunte Wimpel sollen bald hoch in den Straßen der Innenstadt hängen.

Auf den Tischen unter den Zeltdächern auf dem Schillerplatz stapelten sich bereits viele bemalte Wimpel, während daneben eine Hüpfburg und Kinderschminken für weiteren Spaß und Action sorgten.

Die Idee zum Wimpel-Basteln kam vom Citymanagement der Stadt, vertreten durch Alexander Heß. Zusammen mit seinem Team und Helfern wurde sie am Samstag in die Tat umsetzt.

Sandra Wolf vom Citymanagement hatte mit zwei Frauen von der Kita Schloss Wichtelmann aus Otterbach den Tag vorbereitet. 10.000 Wimpel hatten sie sich vorgenommen, „8000 sind schon gemacht“, sagte Wolf. Ein besonderer Dank gebühre den fleißigen Unterstützern vom Ökologieprogramm der Stadt.

Tücher werden auf 70 Meter lange Schnüre gespannt

Die Tücher wurden in Dreiecksform geschnitten, umgenäht und werden – nach individueller Bemalung – dann auf die Seile gezogen. Diese 70 Meter langen Schnüre sollen in den Straßen der gesamten Innenstadt, vielleicht auch bis in die Altstadt hinein, aufgehängt werden und so für eine besondere Deko sorgen. Bis in den Spätherbst sollen die Wimpel hängen bleiben.

Über 60 Helfer beteiligten sich an dem Projekt. Privatleute holten sich die Stoffe – die aus Betttüchern, alten Tischdecken oder auch aus gespendeten ausgemusterten Kitteln des Westpfalz-Klinikums stammen – und fertigten sie in Heimarbeit mit einer Schablone vor.

Einen ganz besonderen Dank sprach Wolf der Näh- und Kreativabteilung des ASZ (Arbeits- und sozialpädagogisches Zentrum) aus. „Ohne deren Unterstützung wären wir noch lange nicht so weit.“