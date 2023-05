Die Kaiserslauterer Innenstadt putzt sich für die kommenden Sommermonate heraus. In der Kerststraße (Höhe Thalia), Fackelstraße (Höhe Sparkasse), Schillerstraße (Höhe Spinnrädl), Marktstraße (Höhe Tanzschule Metzger) und in der Riesenstraße sowie im Kreuzungsbereich von Marktstraße und Schneiderstraße werden bunte Lampions aufgehängt. Ausgedacht habe sich die Aktion das Citymanagement, teilt die Stadtverwaltung mit. Citymanager Alexander Heß erklärt: „Nachdem die bunten Wimpelketten im vergangenen Jahr bereits gut ankamen, wollten wir unseren Gästen in diesem Jahr etwas Neues bieten, um das Einkaufserlebnis in Kaiserslautern noch weiter zu verschönern.“ Wie die Wimpel sind auch die 25 bis 80 Zentimeter großen Nylon-Lampions an der Abspannung der Weihnachtsbeleuchtung befestigt, und zwar immer in Feldern von ungefähr acht mal zwölf Metern. Die Lampion-Aktion wird über das Programm „Innenstadt-Impulse“ finanziert.