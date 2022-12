Am Donnerstag, 8. Dezember, findet der bundesweite Warntag statt, mit dem getestet werden soll, wie die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt werden kann. Nachdem beim Warntag 2020 nicht alles rund lief, sollen nun mit einem Probealarm um 11 Uhr verschiedene Systemverbesserungen getestet werden. Laut Landkreis Kaiserslautern wird die Bevölkerung primär über das System „Mowas“ (Modulare Warnsystem des Bundes) gewarnt. Dieses System benachrichtigt nach Eingabe einer Warnung automatisch Apps wie „Nina“ oder „Katwarn“, aber auch Rundfunk- und Fernsehstationen. Wer die Apps auf seinem Smartphone nicht installiert hat oder gar kein Smartphone besitzt, werde neuerdings automatisch über das System „Cell Broadcast“ eine SMS erhalten, die an alle empfangsbereiten Geräte gesendet wird, so der Kreis. Diese SMS könne aus technischen Gründen aber nicht den kompletten Warntext enthalten. Laut Kreis bieten manche Mobiltelefone die Einstellmöglichkeit, bei Nachrichten von bestimmten Absendern einen Empfangston zu erhalten, obwohl das Gerät lautlos gestellt ist. In einem tatsächlichen Ereignisfall werde die Bevölkerung im Kreis über die Homepage www.kaiserslautern-kreis.de informiert und es werde ein Bürgertelefon geschaltet.

Stadt und Kreis wollen bei Sirenen nachrüsten

Eine effektive Bevölkerungswarnung nutzt laut Kreis immer mehrere Kanäle. Dazu gehören auch Sirenen, die aktuell weder im Landkreis noch in der Stadt flächendeckend zur Verfügung stehen. Die derzeit noch vorhandenen Sirenen können nur den Ton zur Alarmierung der Feuerwehr ausgeben. Der Kreis will in enger Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden 2023 moderne Hochleistungssirenen aufbauen, die auch Sprachdurchsagen ermöglichen. In Kaiserslautern gibt es aktuell nur in den Stadtteilen Sirenen – insgesamt neun Stück. Neue Sirenen befinden sich laut Stadt im Moment nur in Planung, Mittel aus dem „Sonderförderprogramm Sirenen“ seien beantragt.