Noch bis zum 13. September läuft die Trainingsmeisterschaft im Bogensport. Dabei sind auch die Bogensportler des SV Bruchmühlbach, die sich bislang gut zeigen. Trainingsmeisterschaft? Im Bogensport sind doch bis auf weiteres alle Wettkämpfe und Meisterschaften abgesagt. Genau! Deshalb hat mit Timo Heydasch ein Sportler aus Wuppertal eine freie Trainingsmeisterschaft ins Leben gerufen.

„Geschossen wird nach dem regulären Meisterschaftsprogramm. Jeder schießt jedoch daheim auf dem eigenen Platz und übermittelt die Ergebnisse“, stellt Michael Zahm, Bogensportler beim SV Bruchmühlbach, die findige Idee des Sportkollegen vor. „Wir machen fleißig mit und schlagen uns bisher auch ganz gut“, ist Zahm ganz froh über die doch unerwartete „Wettkampfmotivation“, die nun bei den Trainingseinheiten über Pfeil und Bogen schwebt.

Mittlerweile sind deutschlandweit Bogenschützen aus 57 Vereinen bei dieser Trainingsmeisterschaft mit von der Partie. „Die Welt ist da echt klein. Ich bin gespannt, wie am Ende die Teilnahme ausfällt“, sagt Zahm, der über Michael Jeschur (ESV Landau), den Landestrainer, über die kreative Meisterschaft erfahren hat.

Ansonsten läuft es auf dem Bogenplatz am Bruchmühlbacher Schützenhaus gemächlich weiter. „Ich habe kürzlich auch das erste Gruppentraining wieder abhalten können, was vor allem die Kids freut“, blickt Michael Zahm derzeit ganz zuversichtlich nach vorne. Das einzige, was nicht geht, ist neue Interessierte aufzunehmen. „Hier kann ich die Auflagen, wie etwa den Abstand, nicht einhalten“, bedauert Zahm.

So spielten sie

Zwischenstand (Recurve) für den SV Bruchmühlbach bei den laufenden Trainingsmeisterschaften (neue Anmeldungen unter https://www.bogen-timo.de/)

Jugend

3. Ann-Kathrin Bader 514 Ringe

Herren

4. Michael Zahm 621 Ringe

10. Freddy Barthelemy 568 Ringe

12. Guido Kurz 548 Ringe

Masters

14. Klaus Link 452 Ringe

Senioren

5. Harald Pietsch 579 Ringe