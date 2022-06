Sie sind Musikstudenten und -studentinnen in Uniform, die ihre fünfjährige Ausbildung zum Bachelor of Music beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf absolvieren. Weltweit sind sie auf vielen Stützpunkten unterwegs; einmal im Jahr reisen sie quer durch Deutschland. Mit einem Benefizkonzert treten sie am 10. Juni in Kaiserslautern auf.

Michael Gilcher aus Kusel hat diese Ausbildung zwischen 1990 und 1995 selbst absolviert. Heute ist der Oberstabs- und Lehrfeldwebel selbst Ausbilder der Bigband des im rheinischen Hilden stationierten Musikkorps. Veranstalter des Konzerts ist in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Altenhilfe „alt – arm – allein“. Den Erlös aus den Eintrittskarten will der Verein mit geflüchteten ukrainischen Senioren teilen.

Eine Hommage an Roger Cicero

„Einer unserer Studenten kommt aus Kaiserslautern“, berichtet Gilcher, wie der Kontakt zur Bigband zustande gekommen ist. Der Vater des Studenten sei bei „alt – arm – allein“ engagiert und habe sich schon länger gewünscht, dass sein Sohn mit der Band in Kaiserslautern auftritt. Nachdem das Konzert vor zwei Jahren wegen Corona abgesagt werden musste, wird am kommenden Freitag ab 19 Uhr in der Fruchthalle der Wunsch endlich wahr.

Der Lehrfeldwebel freut sich ebenfalls, mit seinen Musikern einmal so nah an der Stadt auftreten zu können, in der er aufgewachsen ist. Auf sein Grundstudium hatte er einst noch eine Zweitausbildung an Jazz- und Popular-Musik draufgesattelt. Davon werden die Konzertbesucher profitieren. Für die Zuhörer in der Fruchthalle hat Gilcher mit seiner Band etwas fürs breite Publikum geplant. Obwohl Klassik der eigentliche Schwerpunkt der Ausbildung ist, haben sie alle Genre dabei: von Glenn Miller bis Roger Cicero. Als Hommage an Cicero hat die Band für ihre Tournee Sänger Phillipp Godart engagiert.

Gefragt, was am Musikstudium bei der Bundeswehr interessant ist, hebt Gilcher die Vielseitigkeit hervor. Dazu die Sicherheit, nach der Ausbildung eine Arbeit zu haben: „Der ideale Job, wenn man sich für Blasmusik interessiert.“ Zu kriegerischen Handlungen würden die Musiker nicht eingesetzt, betont er: „Höchstens im Rahmen des Sanitätsdienstes.“