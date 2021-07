In Kaiserslautern dürfen die Parteien erst ab sechs Wochen vor der Bundestagswahl, die am 26. September stattfindet, Wahlplakate aufhängen. Das hat der Stadtrat vergangene Woche mehrheitlich beschlossen. Der Landeswahlleiter hatte angeregt, den Parteien zu erlauben, bereits ab Sonntag, 1. August, also acht Wochen vor der Wahl, mit der Plakatierung zu beginnen. Begründet wurde der Vorschlag mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Parteien hätten weniger Möglichkeiten, die Bevölkerung über ihre Programme zu informieren.