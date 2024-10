Rund elf Monate vor der nächsten Bundestagswahl stellen die Parteien nach und nach ihre Landeslisten und Direktkandidaten für die Wahlkreise auf. Im Wahlkreis Kaiserslautern könnten im kommenden Jahr gleich drei aktuelle Bundestagsabgeordnete um ein Direktmandat kämpfen. Zwei stehen schon fest: Matthias Mieves ( SPD) und Sebastian Münzenmaier ( AfD). Dazu könnte sich Alexander Ulrich aus Reichenbach-Steegen gesellen. Ulrich ist seit 2005 Mitglied des Bundestages. Im vergangenen Jahr ist er mit neun weiteren Abgeordneten um Sahra Wagenknecht aus der Fraktion und der Partei der Linken ausgetreten und schloss sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an. Im September wurde er in Kaiserslautern zusammen mit Sina Listmann zum Führungsduo des BSW-Landesverbandes gewählt, der am 1. Dezember in Alzey seine Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen will, wie Ulrich informiert. „Ich habe vor, für Listenplatz eins zu kandidieren“, kündigt der 53-Jährige an. Wenn man auf der Landesliste stehe, sei es nur folgerichtig, auch im Wahlkreis anzutreten.

