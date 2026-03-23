„Das ist eine Katastrophe für die SPD“, sagt SPD-Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves zum Ausgang der Landtagswahl. Die Niederlage gehe auf das Konto der Bundespartei.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer habe gute Arbeit gemacht, betont Mieves, der bei der Bundestagswahl 2025 den Wahlkreis Kaiserslautern direkt gewonnen hat. Doch: „Seit langem schon haben die Menschen das Gefühl, dass sich die SPD mehr um diejenigen sorgt, die den Sozialstaat ausnehmen, als um diejenigen, die ihn bezahlen. Dass die SPD Probleme nur noch lösen will, in dem neue Steuern oder höhere Schulden gemacht werden. Dass sich die Sprache mehr an der Politikblase in Berlin orientiert als an den Menschen daheim“, konstatiert Mieves. „Das Versagen der SPD endet erst dann, wenn wir unseren Kurs grundlegend ändern“, betont der Abgeordnete, der drei zentrale Punkte nennt.

„Der Fokus all unserer Anstrengungen müssen die Menschen sein, die jeden Tag arbeiten gehen“, so Mieves. Diese Menschen wünschten sich eine starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze, bezahlbare Wohnungen und Einkäufe. Darum müsse es der SPD gehen. Daneben müsse seine Partei besser kommunizieren. Man müsse „wieder die Sprache finden, wie sie in der Kneipe, im Pausenraum, im Sportverein gesprochen wird“, sagt Mieves. Letztlich müsse die Top-Führungsmannschaft genau diese Prioritäten ausstrahlen und vorleben, fordert er.

Die Niederlage vom Sonntag sei „kein Ausrutscher, sondern das Ergebnis eines langanhaltenden Versagens. Es kann kein weiter so geben. Jetzt ist die Zeit, konsequent umzusteuern.“