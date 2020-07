„Teure Post“ – so schreibt es die Polizei – dürfte ein Mann aus Hessen in den nächsten Tagen in seinem Briefkasten finden. Sein Auto wurde nach Polizeiangaben am vergangenen Wochenende auf der B270 bei Siegelbach mit einem Tempo von mehr als 250 Stundenkilometern gemessen. Damit war das Auto rund 150 Sachen schneller unterwegs als erlaubt. Auf der Bundesstraße gilt Tempo 100.

Gemessen hat den stolzen Wert ein Kontrollteam des Polizeipräsidiums Westpfalz, das am Samstagabend den Streckenabschnitt der B270 bei Siegelbach überwachte. Es war kurz vor halb 12, als der BMW M3 die Kontrollstelle passierte.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs war laut Polizei eindeutig zu erkennen. Ob der Mann am Steuer auch der Halter des Wagens ist, werde geprüft. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wobei sich der Fahrer grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt hat.